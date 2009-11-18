Наполнение форума

Необходимо создавать и добавлять тизеры. Всего 50 тизеров. Но необходимо постоянно пытаться увеличить их ctr. Предлагаю два варианта работы: 1. Фиксированная месячная оплата 200 взм за то, чтобы сначала создать все 50 тизеров, и каждый день ...