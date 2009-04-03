Masik

Станислав Масема Masik

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Наполнение форума

    Нужно поднять форум с нуля poroxa.net/forum Нужны качественные и осмысленные посты, без спама и флуда. Напишите: свою цену за пост, количество постов в месяц, количество символов в посте, сколько человек в группе.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн

    Доброго времени суток! Уважаемые, фрилансеры. Нужен генеральный редизайн главной страницы http://poroxa.net Все предложения и цену просьба оставлять на стене, не надо писать в лычку! Спасибо за ...

    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка логотипа

    Уважаемые, фрилансеры! Нужно разработать логотип для кафе-бара. Название кафе, "Три сосны" Просьба в разработке лого учесть название кафе.

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дороботка портала на Drupal

    Вот что мы имеем на данный момент poroxa.net От Вас хочу услышать цену и предложения по доработке портала, в итоге хочется иметь полностью настроенный сайт сообщества. Сайт должен быть удобным и ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание тематического портала на Drupal

    1. Категоризация статей должна быть реализована в виде выбора пользователем определенных меток. Метки задает админ. Метки должны быть вверху страницы "Статьи", см. п.10. 2. Информация, выложенная каждым пользователем, по возможности должна быть вида http://site.ru/user/content, ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта сообщества на Drupal 6

    Необходимо настроить Drupal 6.10 под сайт сообщества. 1. Категоризация должна быть сквозная и реализована в виде выбора пользователем определенных рубрик (меток), заданных админом. 2. пользователи должны иметь возможность вести блоги, выкладывать фото. ...

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад