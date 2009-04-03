Нужно поднять форум с нуля poroxa.net/forum Нужны качественные и осмысленные посты, без спама и флуда. Напишите: свою цену за пост, количество постов в месяц, количество символов в посте, сколько человек в группе.
- Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток! Уважаемые, фрилансеры. Нужен генеральный редизайн главной страницы http://poroxa.net Все предложения и цену просьба оставлять на стене, не надо писать в лычку! Спасибо за ...Дизайн сайтов70 заявокЗакрыт16 лет назад
Уважаемые, фрилансеры! Нужно разработать логотип для кафе-бара. Название кафе, "Три сосны" Просьба в разработке лого учесть название кафе.Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт16 лет назад
Вот что мы имеем на данный момент poroxa.net От Вас хочу услышать цену и предложения по доработке портала, в итоге хочется иметь полностью настроенный сайт сообщества. Сайт должен быть удобным и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
1. Категоризация статей должна быть реализована в виде выбора пользователем определенных меток. Метки задает админ. Метки должны быть вверху страницы "Статьи", см. п.10. 2. Информация, выложенная каждым пользователем, по возможности должна быть вида http://site.ru/user/content, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо настроить Drupal 6.10 под сайт сообщества. 1. Категоризация должна быть сквозная и реализована в виде выбора пользователем определенных рубрик (меток), заданных админом. 2. пользователи должны иметь возможность вести блоги, выкладывать фото. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад