Есть такой код в функции: $regex = trim(str_replace("*", "\d", $prog['reg'])); $regex = str_replace("\"", "\\\"", $regex); $regex = str_replace("{.}", "[.+]", $regex); ...
Дороботка портала на Drupal
Вот что мы имеем на данный момент poroxa.net
От Вас хочу услышать цену и предложения по доработке портала, в итоге хочется иметь полностью настроенный сайт сообщества.
Сайт должен быть удобным и простым в использовании для пользователя, а также иметь приятный внешний вид!
Основные пункты, которые нужно реализовать:
1. Реализация личных страниц пользователей с определенными полями, см. п.3. – доработать
2. Блоки новых фото, популярных фото, новых статей, популярных статей, последних тем форума, популярных тем форума должны быть видны на любой странице сайта – доработать
3. Форма регистрации с определенными заполняемыми данными, которые потом будут отображаться в личных страницах из п.3. – доработать
4. WYSIWYG редактор – доработать;
5. SEO модули.
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