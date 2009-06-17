Дороботка портала на Drupal

Вот что мы имеем на данный момент poroxa.net

От Вас хочу услышать цену и предложения по доработке портала, в итоге хочется иметь полностью настроенный сайт сообщества.

Сайт должен быть удобным и простым в использовании для пользователя, а также иметь приятный внешний вид!

Основные пункты, которые нужно реализовать:

1. Реализация личных страниц пользователей с определенными полями, см. п.3. – доработать

2. Блоки новых фото, популярных фото, новых статей, популярных статей, последних тем форума, популярных тем форума должны быть видны на любой странице сайта – доработать

3. Форма регистрации с определенными заполняемыми данными, которые потом будут отображаться в личных страницах из п.3. – доработать

4. WYSIWYG редактор – доработать;

5. SEO модули.