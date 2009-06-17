Создание плагинов

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Закрыт3 заявки171 просмотр

Почтеннейшие коллеги!

Я ищу партнера для создания плагинов для buddypress,joomla,drupal. Функционально скрипт

(для buddypress)уже работает http://sinfulopening.com/search/,

но сделать из него плагины мне одному трудно вследствии плохого знания этих систем, недостатка времени и общей тупости.

О чем речь? Начну издалека.(если я где-то не ошибаюсь,поправьте)Очень часто возникает задача создать в профиле пользователя

(или товара) дополнительные поля и организовать поиск по ним.

1 Во всех известных мне приличных скриптах знакомств есть возможность создать дополнительные поля в профиле и

сгенерировать поиск по некоторым из них

2 Во всех известных мне приличных скриптах магазинов есть возможность создать дополнительные поля в описании товара.

А вот осуществить поиск по ним можно только в magneto. Для большинства других скриптов (я конечно все не смотрел)

поиска нет.Многие пишут поиск, скажем, по цене и характеристикам товара.

3 CMS

- Drupal . Создание дополнительных полей функция родная. Поиска нет.

- Joomla. В компоненте Community Builder есть возможность создавать дополнительные поля. Поиска нет.

- WordPress Есть плагины позволяющие создавать дополнительные поля. Поиска нет.

- BuddyPress. Создание дополнительных полей функция родная. Поиска нет.

Я на BuddyPress делаю социальную сеть и желаю добавить в нее функции службы знакомств.Добавить необходимые поля(пол,возраст,

рост и тд) легко.

Но надо сделать поиск по ним, искать с кем бы подзнакомиться. (а в дальнейшем надо искать по расстоянию, почтовому индексу)

Это я и сделал. Скрипт выбирает все дполнительные поля, информацию по ним и дает возможность админу указать

- используется ли данное поле в поиске

- какой тип поиска

- по значаению из списка значений

- по интервалу значения поля

- по содержанию в тексте поля слова(фразы)

На основании заданной админом информации генерируется форма запроса, которая и выдает запрос а по нему выбираются подходящие

профиля. Мои цели достигнуты.

Но хотелось бы сделать плагины для основных CMS. Чтоб всем было хорошо. Можно также сделать это для других CMS и магазинов.

Это очень неплохо для портфолио, кому надо, кроме того мы сможем попасть в компании разработчиков нескольких продуктов.

Это престижно и гарантирует хорошие заказы.А что такие плагины будут популярными я не сомневаюсь.

DrupalJoomlaWordPress
16 лет назад
ebalchev
Евгений 
70 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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