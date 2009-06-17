Установлена последняя на сегодняшний день версия cms. Из используемых модулей: новости, подписка на новости и голосование. Несколько статических страниц, которые надо будет через wysiwyg в cms редактировать. Ну и собственно сам каталог
Создание плагинов
Почтеннейшие коллеги!
Я ищу партнера для создания плагинов для buddypress,joomla,drupal. Функционально скрипт
(для buddypress)уже работает http://sinfulopening.com/search/,
но сделать из него плагины мне одному трудно вследствии плохого знания этих систем, недостатка времени и общей тупости.
О чем речь? Начну издалека.(если я где-то не ошибаюсь,поправьте)Очень часто возникает задача создать в профиле пользователя
(или товара) дополнительные поля и организовать поиск по ним.
1 Во всех известных мне приличных скриптах знакомств есть возможность создать дополнительные поля в профиле и
сгенерировать поиск по некоторым из них
2 Во всех известных мне приличных скриптах магазинов есть возможность создать дополнительные поля в описании товара.
А вот осуществить поиск по ним можно только в magneto. Для большинства других скриптов (я конечно все не смотрел)
поиска нет.Многие пишут поиск, скажем, по цене и характеристикам товара.
3 CMS
- Drupal . Создание дополнительных полей функция родная. Поиска нет.
- Joomla. В компоненте Community Builder есть возможность создавать дополнительные поля. Поиска нет.
- WordPress Есть плагины позволяющие создавать дополнительные поля. Поиска нет.
- BuddyPress. Создание дополнительных полей функция родная. Поиска нет.
Я на BuddyPress делаю социальную сеть и желаю добавить в нее функции службы знакомств.Добавить необходимые поля(пол,возраст,
рост и тд) легко.
Но надо сделать поиск по ним, искать с кем бы подзнакомиться. (а в дальнейшем надо искать по расстоянию, почтовому индексу)
Это я и сделал. Скрипт выбирает все дполнительные поля, информацию по ним и дает возможность админу указать
- используется ли данное поле в поиске
- какой тип поиска
- по значаению из списка значений
- по интервалу значения поля
- по содержанию в тексте поля слова(фразы)
На основании заданной админом информации генерируется форма запроса, которая и выдает запрос а по нему выбираются подходящие
профиля. Мои цели достигнуты.
Но хотелось бы сделать плагины для основных CMS. Чтоб всем было хорошо. Можно также сделать это для других CMS и магазинов.
Это очень неплохо для портфолио, кому надо, кроме того мы сможем попасть в компании разработчиков нескольких продуктов.
Это престижно и гарантирует хорошие заказы.А что такие плагины будут популярными я не сомневаюсь.
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