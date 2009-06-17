Скрипт уникализации верстки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок248 просмотров

ТЗ:

на входе index.html, style.css, папка images. Скрипт должен заменять имена файлов картинок, названия стилей id и классов в хтмл файле, в файле стилей и менять названия файлов картинок. Нужно предусмотреть случай когда названия стилей или картинок совпадают с тегами хтмл вобщем чтобы после уникализации не порезалась верстка.

16 лет назад
Serg_Chupak
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)

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