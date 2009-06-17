Установлена последняя на сегодняшний день версия cms. Из используемых модулей: новости, подписка на новости и голосование. Несколько статических страниц, которые надо будет через wysiwyg в cms редактировать. Ну и собственно сам каталог
Скрипт уникализации верстки
ТЗ:
на входе index.html, style.css, папка images. Скрипт должен заменять имена файлов картинок, названия стилей id и классов в хтмл файле, в файле стилей и менять названия файлов картинок. Нужно предусмотреть случай когда названия стилей или картинок совпадают с тегами хтмл вобщем чтобы после уникализации не порезалась верстка.
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