Доделать RSS Graber 3.1 ася 1718353
Доработка и компоновка готового скрипта.
В готовый скрипт добавить информер котировок валют и привязать к нему кнопки и счетчик для тренировки интуиции начинающих трейдеров. Доработать скрипт сайта. Пример на картинке.
Заявки фрилансеров
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