Доработка и компоновка готового скрипта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок147 просмотров

В готовый скрипт добавить информер котировок валют и привязать к нему кнопки и счетчик для тренировки интуиции начинающих трейдеров. Доработать скрипт сайта. Пример на картинке.

16 лет назад
luxeter
58 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров