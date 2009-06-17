1.Надо доработать шаблон интернет-магазина luxishop.com на ваше усмотрение, но чтобы было удобно и функционально и хотелось покупать.

2.В систему приема платежей (кредитки, вебмани) надо встроить в шаблон Интеркассу или Liqpay.com

Пишите в аську 268642096 с пометкой "магазин" и сразу пишите сроки и цену. Или пишите здесь. Предложения скрыты от других пользователей. Спасибо.

Магазин сделан на вебассист

Рассчет через вебмани. У меня персональный аттестат, мой вебмани id 342036510027 – проверяйте. Предоплата 30% только для пользователей с рейтингом +10. И ЭТО НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ.