Исправить баги в админке сайта (PHP)

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Завершен16 заявок319 просмотров

Нужно оперативно поправить систему управления сайтом.

1. Сломалась загрузка фотографий

2. Не работают формы редактирования объектов

3. Убрать несколько полей в этих формах

PHP
16 лет назад
enthuziast
Яхонтов 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Хорошо, быстро и качественно выполнил работу. Внес все необходимые поправки. Рекомендую!
Приятный заказчик. никаких проблем.

Заявки фрилансеров

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад