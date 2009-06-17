Сделать парсер таблицы с гугл adwords

Вот что нужно:

Заходим по ссылке https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal?defaultView=2

выбираем "Содержание веб-сайта ".

указываем url, например smsobmen.com, нажимаем кнопку получить советы по выбору ключевых слов.

Получаем таблицу (грузится асинхронно, скорее всего json данные).

Там он выдаёт таблицу, с группами,в группах слова:

например так (для smsobmen.com):

первое слово будет связано со словом e gold (название группы).

смотрим результаты отсортировав по полю "Ежемесячное количество запросов по всему миру"

Наиболее популярная: e gold 201000 запросов

запсиываем её, потом в следующей группе так-же.

вообщем всего нужно 5-ть слов

Вообщем мне нужно получить:

php функцию - на входе url, на выходе массив из 5-и слов (алгоритм см. выше).

Вроде всё просто, для тех кто умеет пользоваться firebug или чем там ещё...