Нужен опытный программист (JOOMLA). Желательно из Киева. Не исключена личная встреча для подписания договора. Задачи следующие: 1. Задача. Прикрутить к Биллингу возможность автоматического выставления счета клиенту (счет выставляется ...
Сделать парсер таблицы с гугл adwords
Вот что нужно:
Заходим по ссылке https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal?defaultView=2
выбираем "Содержание веб-сайта ".
указываем url, например smsobmen.com, нажимаем кнопку получить советы по выбору ключевых слов.
Получаем таблицу (грузится асинхронно, скорее всего json данные).
Там он выдаёт таблицу, с группами,в группах слова:
например так (для smsobmen.com):
первое слово будет связано со словом e gold (название группы).
смотрим результаты отсортировав по полю "Ежемесячное количество запросов по всему миру"
Наиболее популярная: e gold 201000 запросов
запсиываем её, потом в следующей группе так-же.
вообщем всего нужно 5-ть слов
Вообщем мне нужно получить:
php функцию - на входе url, на выходе массив из 5-и слов (алгоритм см. выше).
Вроде всё просто, для тех кто умеет пользоваться firebug или чем там ещё...
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