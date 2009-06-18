Небольшая работа по программированию

Приветствую!

К вашему вниманию небольшой проект по изменению отображения информации на следующей странице:

http://www.bmw-angara.ru/index.php?mode=auto&id=0

Суть задания:

1) Внести дополнительное поле в БД MySQL, которое будет использоваться для учета принадлежности авто к определенной серии (например, БМВ 1 серии);

2) Внести корректировки в PHP код страницы auto.php, с тем чтобы выборка осуществлялась по каждой серии.

Сделать для каждой серии сортировку по возрастанию цены.

Необходимые знания для выполнения работы:

1) HTML + JavaScript - обязательно;

2) PHP + MySQL - обязательно;

3) Кроссбраузерность: IE 5.5 - 7, FF 2 - 3, Opera 9, Safari 3, Chrome - желательно.

Компания "ЭкоСофт", г. Иркутск

тел: +7 (3952) 723-200

email: [email protected]

icq: 427 609 121