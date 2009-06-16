Интеграция авторизации на трех субдоменах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки99 просмотров

Есть сайт www.tentorium.kz

На www.buy.tentorium.kz стоит магазин на Prestashop

На www.info.tentorium.kz стоит форум на phpBB

На www.info.tentorium.kz стоит блок статей на Articles MS

База у форума и магазина одна с разными префиксами. У статей база отдельная, но я ее могу перенести в общую при необходимости

задача следующая.

Форма авторизации с www.tentorium.kz

Интеграция авторизации.

Если это зарегистрированный пользователь в магазине (группа пользователей А), то он может зайти на форум (попав в группу А форума) без повторной авторизации) и назад в магазин или статьи (группа пользователей А), зайти в статьи (группу пользователей А) и назад на форум или в магазин.

Если он зарегистирровался на форуме, он не может зайти в магазин, ему нужно опять регистрироваться именнно в магазине.

группа А - клиенты, имеющие доступ к покупками в магазине, просмотру закрытых разделов статей, участию в зарытых разделах форума.

Есть ещ группа Б - дистрибьюторы.

Может быть таких групп несколько, в общем

Пишите пожалуйста Вашу стоимость сразу, дабы экономить время на переговоры и выявление цены.

Ваши условия по стоимости не будут Видны для других.

PrestaShop
16 лет назад
Kazfoto
Тамара 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

max-soft
Максим 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

max-soft
Максим 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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