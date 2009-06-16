Нужен скрипт адалт сайта с ингренироваными платежными системами 1 должна быть интегрирована система выбора оплаты скачивания файлов такими методами: - http://www.webmoney.ru/ - http://www.a1agregator.ru/main/tariff ...
Интеграция авторизации на трех субдоменах
Есть сайт www.tentorium.kz
На www.buy.tentorium.kz стоит магазин на Prestashop
На www.info.tentorium.kz стоит форум на phpBB
На www.info.tentorium.kz стоит блок статей на Articles MS
База у форума и магазина одна с разными префиксами. У статей база отдельная, но я ее могу перенести в общую при необходимости
задача следующая.
Форма авторизации с www.tentorium.kz
Интеграция авторизации.
Если это зарегистрированный пользователь в магазине (группа пользователей А), то он может зайти на форум (попав в группу А форума) без повторной авторизации) и назад в магазин или статьи (группа пользователей А), зайти в статьи (группу пользователей А) и назад на форум или в магазин.
Если он зарегистирровался на форуме, он не может зайти в магазин, ему нужно опять регистрироваться именнно в магазине.
группа А - клиенты, имеющие доступ к покупками в магазине, просмотру закрытых разделов статей, участию в зарытых разделах форума.
Есть ещ группа Б - дистрибьюторы.
Может быть таких групп несколько, в общем
Пишите пожалуйста Вашу стоимость сразу, дабы экономить время на переговоры и выявление цены.
Ваши условия по стоимости не будут Видны для других.
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