Создать плеер для сайта

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Завершен8 заявок224 просмотра

Нужен плеер!!!

16 лет назад
burchak_d
Vfgh 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

vladque
Данил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$70
7 дней
Самый хороший специалист по созданию скриптов, Рекомендую ВСЕМ, БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО и НЕДОРОГО
Отличный заказчик. Все время был на связи, оплату произвел молниеносно, всем очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

vladque
Данил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад