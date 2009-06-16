Оптимизация кода сайта на основе ModX Framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки183 просмотра

Требуется обтимизация и доработка некоторых функций интернет магазина построенного на cms ModX Framework.

Возможно также рассмотрения варианта перевода сайта на новый движок

MODX
16 лет назад
First5
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров