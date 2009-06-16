Скрипт видеогалереи

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки182 просмотра

Яркий пример - картинки на яндексе (в центре плеер, под ним список превьюшек с пролистыванием влево-вправо)

JS или AJAX, только готовый.

Внешний вид - аналогично фотогалерее

[email protected]

AJAXJavaScript
16 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров