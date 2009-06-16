Установить и наладить HOTPROPERTY компонент Joomla
Нужно сделать регулятор громкости и отключатель
Нужно сделать регулятор громкости и отключатель звука как на флеш сайте
сейчас музыка играет, но звук не регулируется и не отключается
сайт на вордпрессе. музыка через nexgen загружается
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