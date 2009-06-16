Нужно сделать регулятор громкости и отключатель

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки174 просмотра

Нужно сделать регулятор громкости и отключатель звука как на флеш сайте

сейчас музыка играет, но звук не регулируется и не отключается

сайт на вордпрессе. музыка через nexgen загружается

WordPress
16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров