Доработка магазина на движке Shop-Script 1.24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок178 просмотров

Нужно web-программист который поможет дорабатывать (реализовать дополнительные функции, подправить, изменить, исправить баги) движок интернет-магазина Shop-Script (shop-script-premium-rus-1.24).

Необходимые знания: php, javascript (иногда).

Оплата договорная, за проделанную работу через Электронные платежные системы.

ICQ 441589749

JavaScriptPHP
16 лет назад
ulanin
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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