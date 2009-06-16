Доработка связи PHP и MySQL и ещё кое-что

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок95 просмотров
#1$

Есть сайт:

http://krasota-bez-granic.ru/ Онлайн конкурс "Красота без границ"

Итак, что нужно доделать:

1. Форма-анкета - посетитель заполняет анкету (имя, рубрика из списка, о себе, и т.д) загружает фотки - это все отправляется в БД, откуда потом показывается на сайте

3. Как то выровнять фоты и текст напротив них, ибо в некоторых рубриках там то фотки друг на друга наплывают, то текст то выше то ниже, и т.д.... Плюс надо продумать что то типа каталога, чтобы когда было много анкет (например больше 10) что бы они разделялись по страницам

4.1. При добавлении анкеты, хотелось бы что бы кроме слов "Анкета добавлена", было ещё типа :

" Ссылка на Вашу анкету - ....

Что бы проголосовать за вас необходимо ... "

4.2. После отправки анкеты на мыло участнику должно отправятся сообщение, типа :

"Уважаемый *имя*, участник конкурса Красота без границ (ссылка на сайт) в рубрике *рубрика* ! Спасибо за Участие!

Напоминаем, что бы проголосовать, надо ....

Адрес Вашей анкеты - .... "

5. Сделать почтового робота, который раз в месяц отсылал всем участниками письма на e-mail, типа :

"Уважаемый *имя*, участник конкурса Красота без границ (ссылка на сайт) в рубрике *рубрика* ! На *дата* у вас *рейтинг* голосов, и вы находитесь на ** месте.

Напоминаем, что бы проголосовать, надо ....

Адрес Вашей анкеты - .... "

6. Сделать автоматическое сжатие фоток. Что бы когда человек отправляет фотку в 3 мегабайта, что бы она автоматически до 200 кб примерно сжималась...

7. Сделать, чтобы если человек загружал менее 3х фоток, что бы не показывалось пустых рамок для незагруженных фоток

e-mail: [email protected]

tel: +7 (921) 582-84-10

ICQ: 356-352-650

MySQLPHP
16 лет назад
som-media
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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