Работа для API программиста

Ищу разработчиков которые работали с электронными онлайн картами. Тз сечас дописываеться, но суть проекта такова: база которая имеет адреса (это будет сайт на базе джомла) с дополнительными полями, когда пользователь выбрал несколько адресов, они должны подсвечиваться на карте. Пока планируеться карта киева. Когда найдуться люди которые это могут, раскажу подребней о чем идет речь. [email protected]