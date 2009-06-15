Добрый день есть торрент трекер на основе форума phpbb3 http://torrent-irk.ru/index.php необходимо сделать следуюющее: когда будет создаватся новый пост (трекер) что бы у пользователя была возможность указать, платный он будет или нет ...
Доработать простенький РНР скрипт
Мне нужно доработать сккрипт простого сайта знакомств
Урл для ознакомления: smsbanks.ru/
Требуется сделать поиск по городам.
Увеличить размер фото, выводимых на главную страницу (вероятно, это просто изменить параметры в скрипте).
Слегка изменить дизайн (прилепить фон, две-три картинки).
Сделать удобное место под банеры.
Ваши цены.
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Заявки фрилансеров
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