Создание партнерки для интернет магазина с установкой на хостинг. Нужно написать скрипт или скачать его и тд. Нужны флеш и обычные банеры. 20 штук разных видов. Принцип работы партнерки вкратце,- такой.

1Человек регистрируется.

2 Размещает банер у себя на саите.

3.По его банеру приходят люди, покупают товар.

4.Человек получает проценты с суммы заказа.После проверки.

6.Скрипт отсылает деньги .

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