Создание партнерки для интернет магазина.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок364 просмотра

Создание партнерки для интернет магазина с установкой на хостинг. Нужно написать скрипт или скачать его и тд. Нужны флеш и обычные банеры. 20 штук разных видов. Принцип работы партнерки вкратце,- такой.

1Человек регистрируется.

2 Размещает банер у себя на саите.

3.По его банеру приходят люди, покупают товар.

4.Человек получает проценты с суммы заказа.После проверки.

6.Скрипт отсылает деньги .

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16 лет назад
rrrer
49 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

kasko
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$300
1 день
Игорь отлично выполнил задание, постоянно на связи . Скрипт программы удобный и функциональный. Подробно все объяснил МОЛОДЕЦ!!!!!
Осталось хорошее впечатление от сотрудничества. Руслан постоянно онлайн и оперативно отвечает на возникающие вопросы. Оплата вовремя, рекомендую как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

kasko
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад