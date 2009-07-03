Модуль управления цветом - JS (mootools), PHP

Задача: Внедрить модуль управления цветом для отдельных элементов шаблона на базе wordpress.

Есть готовый разработанный модуль для Joomla, нужно адаптировать и доработать его под wordpress.

В приложении - скрин того, как это выглядит.

Важно: Знание JS и желательно mootools, либо возможность быстро разобраться в этом фреймворке, знание PHP