Натянуть сайт на движок

Натянуть этот макет на движок. Верстка есть. В выборе двига не ограничиваю, главное чтоб всё соответствовало.

Там, где новости дня слева, нужно воткнуть RSS ридер.

Необходимо:

1) Фотогалерея с автоматическим созданием превьюшек, с автоматическим созданием больших фото нужных размеров. Т. е. для полных нубов, которые не умеют кменьшать фотки.

2) Какой wysiwyg редактор использовать решайте сами, НО так же все вставленные фотки должны вставляться в уменьшенном размере, но при нажатии по ним должны красивенько выходить большие фото.

3) В приложении дизайн большинства внутренних страниц. Всё должно ПОЛНОСТЬЮ соответствовать.

P.S. Работаем через сервис безопасных сделок. Так я уже несколько раз сталкивался с некачественной работой, то, если вы не против, поступим следующим образом:

На счёт сервиса перевожу деньги не только я, но и исполнитель. Сколько денег переводит испольнитель, оговариваем отдельно. Думаю, что процентов 50. В договоре прописываем, что в случае выполнения исполнителем и заказчиком всех условий, то деньги и испольнителя и заказчика перчисляются исполнителю. Если исполнитель по каким то причинам сделал проект неадекватно, не в соответствии с условиями договора, в два раза увеличил себе срок работы и т. д. и т. п., то деньги обоих переводятся заказчику за потраченные нервы, за потраченное время и т. д.

P.P.S. Если исполнитель на 100% уверен в своих силах, то его это не испугает. Служба арбитража всегда работала и работает хорошо.

Спасибо за понимание.

http://timss.ru/index.png -- это только главная страница, но есть все остальные.

ICQ 7802898