Система ввода и вывода информации из базы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок282 просмотра

Необходимо создать интерфейс для ввода информацию в базу данных(через админку), а также ее вывод по заданному условию (типа системы поиска). PHP+Mysql. Подробности в приват

MySQLPHP
16 лет назад
xgb
47 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$32
3 дня
В срок и очень хорошо все сделал. Задачу понял быстро и улучшил изначальную идею. Впечатление от работы с Иваном только положительные. Собираюсь предложить еще один проект.
Хороший заказчик, четко поставил задачу и своевременно оплатил.

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад