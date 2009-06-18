Доработка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок159 просмотров

Необходимо изменить отображение валюты при выводе в публичной части сайта. В данный момент цены указаны в USD, а необходимо чтобы отображались в RUR по курсу. Так же необходимо сделать чтобы рублевая цена округлялась до десятых по арифметическим правилам, например, после конвертации цена получается 11111 руб., то на сайт она должна выводиться 11110 руб. Такая же цифра должна отображаться в корзине и записываться в БД.

16 лет назад
seredaav
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$100
1 день
В очередной раз обратились к ребятам. Как всегда все сделали качественно и в срок. Спасибо!
+++

Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад