Разработка системы администрирования сайтами, работающими под управлением CMS Wordpress 2.7 (мультиадминка) Описание частей системы. П.1 – модуль для CMS WordPress 2.7 (на php) П.2 – ядро системы (Python, MySQL) П.3 – ...
Доработка сайта на Битрикс
Необходимо изменить отображение валюты при выводе в публичной части сайта. В данный момент цены указаны в USD, а необходимо чтобы отображались в RUR по курсу. Так же необходимо сделать чтобы рублевая цена округлялась до десятых по арифметическим правилам, например, после конвертации цена получается 11111 руб., то на сайт она должна выводиться 11110 руб. Такая же цифра должна отображаться в корзине и записываться в БД.
Выбранный исполнитель
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