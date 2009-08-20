Необходимо создать флеш приложение as3 - конструктор тестов.

Данные для форм(карточек) теста (компоненты, координаты, данные о валидации , картинки, лейблы и текст) передаются в виде файлов с определенной структурой в zip файле. Нужно распаковать zip, распарсить файл в котором задана структура теста и собрать собственно тест.

В zip'е находится файл со структурой, и необходимые картинки.

В приложении я показал как может выглядеть карточка теста.