Конструктор тестов

$550
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок330 просмотров

Необходимо создать флеш приложение as3 - конструктор тестов.

Данные для форм(карточек) теста (компоненты, координаты, данные о валидации , картинки, лейблы и текст) передаются в виде файлов с определенной структурой в zip файле. Нужно распаковать zip, распарсить файл в котором задана структура теста и собрать собственно тест.

В zip'е находится файл со структурой, и необходимые картинки.

В приложении я показал как может выглядеть карточка теста.

16 лет назад
hexus81
Юрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

RADog
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$550
15 дней
Хороший человек и отличный специалист, побольше бы таких! Схватывает на лету, оперативно реагирует на пожелания. Вобщем рекомендую!
Приятный и логичный заказчик. Очень хорошо и последовательно составленное ТЗ. Все необходимые материалы, предоплата и оплата получены в срок без задержек. Очень рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим заказчиком!

Заявки фрилансеров

RADog
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад