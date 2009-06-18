Нужен скрипт интернет-магазина с автонаполнением (автопарсингом) под Joomla 1.0.x Укажите цену и время выполнения проекта. Рассматриваются будут участники только с отзывами.
Нужно сделать доработки
Нужно сделать доработки От вас сроки и бюджет обезательно иметь опыт работы с Modx
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