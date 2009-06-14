Парсинг интернет-магазинов

Нужно написать парсер интернет-магазинов под WordPress. В виде плагина или отдельного скрипта (на ваше усмотрение). Вкратце описание работы: указываешь откуда парсить, скрипт парсит рубрики, фотографии и описание товара и выкладывает как отдельные посты WP: рубрики к рубрикам, подрубрики к подрубрикам, фотографии и описание непосредственно в теле поста. Необходима определенная уникализация контента: синонимизация и/или перемешивание предложений в описании товара.

От вас - опыт работы с WordPress.