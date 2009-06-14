Парсинг интернет-магазинов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок253 просмотра

Нужно написать парсер интернет-магазинов под WordPress. В виде плагина или отдельного скрипта (на ваше усмотрение). Вкратце описание работы: указываешь откуда парсить, скрипт парсит рубрики, фотографии и описание товара и выкладывает как отдельные посты WP: рубрики к рубрикам, подрубрики к подрубрикам, фотографии и описание непосредственно в теле поста. Необходима определенная уникализация контента: синонимизация и/или перемешивание предложений в описании товара.

От вас - опыт работы с WordPress.

WordPress
16 лет назад
myoda
Павел 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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