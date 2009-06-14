Java скрипт

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Завершен10 заявок205 просмотров

Небольшой скрипт на JAVA SCRIPT

Смысл:

Есть предположим ссылка

Нужно средствами JAVA SCRIPT направить пользователя по этой ссылке, НО!!!

Но самое главное, чтобы в эту ссылку он предварительно подставил значение свое значение И !!!

и все это без перезагрузки страницы

Что-то вроде кнопки (*НЕ ФОРМЫ!!!)

например ссылка = www.11111.ru

Нужно в новом окне его отправить по новой ссылке, которую он сам же и создал

http://www.11111.ru?gent_m=144326714

Что - -то вроде:

Насколько это реально

===========

ПС Просьба не задавать глупых вопросов по поводу че так или не так или типа "так проще и пр."

Формы все достаточно просты данный скрипт - нет

Спасибо!

Java
16 лет назад
salmeer
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
39 отзывов
16 лет назад
$1
1 день

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SField
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
39 отзывов
16 лет назад

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