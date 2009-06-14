Java скрипт

Небольшой скрипт на JAVA SCRIPT

Смысл:

Есть предположим ссылка

Нужно средствами JAVA SCRIPT направить пользователя по этой ссылке, НО!!!

Но самое главное, чтобы в эту ссылку он предварительно подставил значение свое значение И !!!

и все это без перезагрузки страницы

Что-то вроде кнопки (*НЕ ФОРМЫ!!!)

например ссылка = www.11111.ru

Нужно в новом окне его отправить по новой ссылке, которую он сам же и создал

http://www.11111.ru?gent_m=144326714

Что - -то вроде:

Насколько это реально

===========

ПС Просьба не задавать глупых вопросов по поводу че так или не так или типа "так проще и пр."

Формы все достаточно просты данный скрипт - нет

Спасибо!