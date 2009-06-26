Joomla 1.5 /MySQL5.1/PHP5.2 Необходимы простейшие функции: - внесение данных через CVS: ФИО, адрес, телефон - Альфа-индекс - Поиск (в т.ч. по части поискового слова) - Включение/выключение/поиск/правка в админке - ...
JavaScript + PHP (2) срочно
http://jugoceske.cz/estate/estate_5.html
Одна большая картинка, под ней ссылка увеличить и ниже блок превью-картинок (до 8 шт.)
Нужен скрипт, который будет управлять картинками:
1. При клике на уменьшенные изображения меняется картинка вверху.
2. При нажатии на большую картинку или ссылку "увеличить" открывается всплывающее окно, где можно пролистать все картинки этого объекта.
Пример здесь - http://www.sreality.cz/byty/pronajem/3+1-tabor-1977242240
Максимальное количество фотографий - 8, но должно правильно работать также, если картинка всего одна.
Данный функционал будет интергирован в NetCat (в задание не входит).
Жду предложений.
Нужно срочно, желательно до обеда понедельника.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Сайт по продаже сотовых тарифов Частично сделано, исполнитель "не смог", надо доработать следущее (часть частично сделана): Нужно чтобы работал yandex и rambler товары Блок на главной "Специальные предложения": ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! нужен программист хорошо разбирающейся в движке ShopOs http://shopos.ru аналог vamshop требуется создать один модуль и доработать имеющиеся. + сделать меню типа "дерево каталогов" (кликаем на каталог открывается подменю) ...Завершен16 лет назад
Добрый день. Имеется сайт на DLE..необходимо заблокировать возможность просмотра HTML кода во всех браузерах. Называйте сроки и цену....писать только в теме!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
ОтменаЗавершен16 лет назад
Требуется написать парсер для граббинга каталога одного сайта (какого, расскажу в аське).... Рассчитываю гдето на 15 баксов.... Контакты оставляйте тут.Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
На сайте есть всплывающее меню на JavaScript При входе в один из разделов не должно показываться ни одного скрытого раздела, но почему-то сначала при загрузке страницы показываются все скрытые разделы, а потом ...Завершен16 лет назад
Т/З - форма для отправки отзыва - с возможностью прикрепления нескольких фото - на сайте они должны сразу отображаться, миниатюры фото под отзывом (при клике увеличиваются, скрипт который нужно дам) - ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Hello! Вопрос к программистам, конечно (диз и верстка есть): вот сайт w w w . 9 1 1 1 . r u - посмотрите его и его возможности (+ скорее всего, там ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
Со следующими функциями: - Загрузка адресов (через форму, из файла txt, из файла CSV и XLS) - Создание текста письма (как в ворде, без возможности вложения) - Отправка писем ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт16 лет назад