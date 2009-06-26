JavaScript + PHP (2) срочно

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок273 просмотра

http://jugoceske.cz/estate/estate_5.html

Одна большая картинка, под ней ссылка увеличить и ниже блок превью-картинок (до 8 шт.)

Нужен скрипт, который будет управлять картинками:

1. При клике на уменьшенные изображения меняется картинка вверху.

2. При нажатии на большую картинку или ссылку "увеличить" открывается всплывающее окно, где можно пролистать все картинки этого объекта.

Пример здесь - http://www.sreality.cz/byty/pronajem/3+1-tabor-1977242240

Максимальное количество фотографий - 8, но должно правильно работать также, если картинка всего одна.

Данный функционал будет интергирован в NetCat (в задание не входит).

Жду предложений.

Нужно срочно, желательно до обеда понедельника.

HTMLJavaScriptPHP
16 лет назад
netsaita
Татьяна 
48 лет
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ProWebDevSeo
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
39 отзывов(-3)
16 лет назад
$15
1 день
Граммотный специалист, рекомендую. Сделал больше, чем просила. Спасибо, Евгений.
Проблем с оплатой не было, имеет опыт работы с кодами общепонятный заказчик :)

Заявки фрилансеров

ProWebDevSeo
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
39 отзывов(-3)
16 лет назад

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