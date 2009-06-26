JavaScript + PHP (2) срочно

http://jugoceske.cz/estate/estate_5.html

Одна большая картинка, под ней ссылка увеличить и ниже блок превью-картинок (до 8 шт.)

Нужен скрипт, который будет управлять картинками:

1. При клике на уменьшенные изображения меняется картинка вверху.

2. При нажатии на большую картинку или ссылку "увеличить" открывается всплывающее окно, где можно пролистать все картинки этого объекта.

Пример здесь - http://www.sreality.cz/byty/pronajem/3+1-tabor-1977242240

Максимальное количество фотографий - 8, но должно правильно работать также, если картинка всего одна.

Данный функционал будет интергирован в NetCat (в задание не входит).

Жду предложений.

Нужно срочно, желательно до обеда понедельника.