Компонент для Joomla 1.5 - Телефонная книга

Joomla 1.5 /MySQL5.1/PHP5.2

Необходимы простейшие функции:

- внесение данных через CVS: ФИО, адрес, телефон

- Альфа-индекс

- Поиск (в т.ч. по части поискового слова)

- Включение/выключение/поиск/правка в админке

- поддержка стандартного SEF

Планируемое количество записей -15000

Рассчитываю на приемлемую цену, исполнителя будут определять его запросы, по конкурентным показателям. Если работа удовлетворит в полной мере – будут и другие заказы.

В личку просьба не писать, под проектом оставлять время и стоимость. Ваше предложение скрывается, так что просьба писать подробности.

Оплата в рублях.