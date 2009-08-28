Компонент для Joomla 1.5 - Телефонная книга

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок362 просмотра

Joomla 1.5 /MySQL5.1/PHP5.2

Необходимы простейшие функции:

- внесение данных через CVS: ФИО, адрес, телефон

- Альфа-индекс

- Поиск (в т.ч. по части поискового слова)

- Включение/выключение/поиск/правка в админке

- поддержка стандартного SEF

Планируемое количество записей -15000

Рассчитываю на приемлемую цену, исполнителя будут определять его запросы, по конкурентным показателям. Если работа удовлетворит в полной мере – будут и другие заказы.

В личку просьба не писать, под проектом оставлять время и стоимость. Ваше предложение скрывается, так что просьба писать подробности.

Оплата в рублях.

Joomla
16 лет назад
Unicom
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

niv72
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$20
14 дней
C Игорем очень приятно было работать. Во время работы учитывал все пожелания, предлагал собственные варианты решения. Показал себя очень ответственным человеком. Мои рекоммендации.
Очень хороший заказчик. Задачи ставит четко, быстро и исчерпывающе отвечает на возникающие в процессе работы вопросы. Моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

niv72
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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