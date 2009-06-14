По причине что самому лень делать, уже три месяца собираюсь))) Нужен человек кто недорого сделает. 1. Сделать главную страничку, с разделением на фреймы. В одном из них сделать форму для входа в ...
Нужен скрипт отправки писем
Со следующими функциями:
- Загрузка адресов (через форму, из файла txt, из файла CSV и XLS)
- Создание текста письма (как в ворде, без возможности вложения)
- Отправка писем
Прошу откликнуться кто сможет такое сделать?
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