Нужен скрипт отправки писем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка349 просмотров

Со следующими функциями:

- Загрузка адресов (через форму, из файла txt, из файла CSV и XLS)

- Создание текста письма (как в ворде, без возможности вложения)

- Отправка писем

Прошу откликнуться кто сможет такое сделать?

16 лет назад
lionz
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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