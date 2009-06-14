Игра "Пятнашки"

Доброго времени суток!

Необходимо разработать движок для игры "Пятнашки".

Дизайн не важен, на ваш вкус, главное - алгоритм и программирование (желательно использовать AS2).

Не должно быть никакой привязки к размеру окна плеера с игрой (т.е. должно задаваться начало координат поля и шаг, с которым будут расставляться фишки), чтобы можно было легко переместить игровое поле в любое место.

Фишки пусть двигаются drag'n'drop-ом, или предлагайте свои варианты.

Предпочтение будет отдано наименьшей цене и программисту, строящему код с использованием своих пользовательских классов.