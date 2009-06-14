Игра "Пятнашки"

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Закрыт7 заявок375 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо разработать движок для игры "Пятнашки".

Дизайн не важен, на ваш вкус, главное - алгоритм и программирование (желательно использовать AS2).

Не должно быть никакой привязки к размеру окна плеера с игрой (т.е. должно задаваться начало координат поля и шаг, с которым будут расставляться фишки), чтобы можно было легко переместить игровое поле в любое место.

Фишки пусть двигаются drag'n'drop-ом, или предлагайте свои варианты.

Предпочтение будет отдано наименьшей цене и программисту, строящему код с использованием своих пользовательских классов.

16 лет назад
RADog
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

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