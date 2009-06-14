Создание платформы сервиса услуг на базе сайта http://parisvoyage.ru, необходимо создать удобную систему бронирования апартаментов, транспорта, экскурсий, оплаты. Удобное добавление анкет по апартаментам, экскурсиям, и транспорту из админки способ оплаты на выбор исполнителя
Необходима доработка сайта
Есть несколько скриптов, необходимо их доработать для совместной целостной работы.
Требуется человек со знанием движка DLE, а также обширными познаниями в PHP, XML, AJAX.
Необходимо доработать скрипт партнерской программы.
Также необходимо обеспечить прием платежей через смс и доступные платежные системы.
Сайт-пример: _loadmovie.ru, _dirkino.su
P.S. Человек требуется для долговременного сотрудничества.
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