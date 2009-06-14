Необходима доработка сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки231 просмотр

Есть несколько скриптов, необходимо их доработать для совместной целостной работы.

Требуется человек со знанием движка DLE, а также обширными познаниями в PHP, XML, AJAX.

Необходимо доработать скрипт партнерской программы.

Также необходимо обеспечить прием платежей через смс и доступные платежные системы.

Сайт-пример: _loadmovie.ru, _dirkino.su

P.S. Человек требуется для долговременного сотрудничества.

AJAXDLEPHP
16 лет назад
DeltaFan
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров