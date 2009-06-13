Создание платформы сервиса услуг на базе сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт22 заявки381 просмотр

Создание платформы сервиса услуг на базе сайта http://parisvoyage.ru, необходимо создать удобную систему бронирования апартаментов, транспорта, экскурсий, оплаты. Удобное добавление анкет по апартаментам, экскурсиям, и транспорту из админки

способ оплаты на выбор исполнителя

16 лет назад
parisvoyage
48 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

anton_terehin
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$1000
15 дней

Заявки фрилансеров

anton_terehin
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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