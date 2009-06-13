Плагин DirectAdmin

Необходима разработка плагина DirectAdmin по мониторингу нагрузки, создаваемой аккаунтом на CPU/MEM. Считается нагрузка, создаваемая на базу данных (все процессы, запущенные клиентом) и процессы Apache.

Нагрузку необходимо считать по каждому из доменов клиента (выводить её в разделе "Управление доменными именами" в отдельный столбец возле имени домена) и полностьью на аккаунт клиента.

- Включить возможно лимитированя нагрузки, создаваемой клиентом для тарифного возможность редактирование для каждого домена и автоматической блокировки аккаунта при увеличении нагрузки.

- Возможно авто разблокирвоки аккаунта после определённого времени нахождения в бане.