Плагин DirectAdmin

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Закрыт1 заявка221 просмотр

Необходима разработка плагина DirectAdmin по мониторингу нагрузки, создаваемой аккаунтом на CPU/MEM. Считается нагрузка, создаваемая на базу данных (все процессы, запущенные клиентом) и процессы Apache.

Нагрузку необходимо считать по каждому из доменов клиента (выводить её в разделе "Управление доменными именами" в отдельный столбец возле имени домена) и полностьью на аккаунт клиента.

- Включить возможно лимитированя нагрузки, создаваемой клиентом для тарифного возможность редактирование для каждого домена и автоматической блокировки аккаунта при увеличении нагрузки.

- Возможно авто разблокирвоки аккаунта после определённого времени нахождения в бане.

Apache
16 лет назад
vanjouke
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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