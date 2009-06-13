Разработка MP3 движка.

не хуже mp3.alkar.net

и по функционалу и по дизайну.

С нуля и под ключ. С дизайном движком и тп. и тп.

1) Дизайн

2) Интуитивно понятный, простой, функциональный движок с розделением прав для админов модераторов и тд. и тп.

3) Сайт по структуре и топологии близкий к образцу.

4) полный парсинг обраца (кроме файлов, нам нужны будут только сылки мы сами их выкачаем)

5) скрипты для доабгрейда с образца (робота с ними тоже ложна быть интуитивно понятной)

6) На создаваемом проекте необходима интеграция возможностей:

а) бесплатная закачка файла с просмотром рекламы

б) платная закачка (СМС, webmoney, Yandex, и тд. и тп)

в) возможность для пользователя резать и конвертить файлы на лету под мобилы КПК и тому подобные устройства (это тема требует более широкого обсуждения)

Наша платформа FreeBSD 7.2 c со всеми обновлениями и тд. и тп.

ssh доступ только в случае крайней необходимости.

Всё остальное ставим правим и тд. и тп. по вошим требованиям под проект (они должны быть либо нам понятны либо обоснованы)

Код должен быть детально откоментирован, для возможности его быстрого анализа. Думаю знаете почему)

Никаких асек никаких ПМ. Всё сюда