Подправить код

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок214 просмотров

Легкое задание

В общем надо сделать пару изменений на сайте. Движок друпал, писать тем кто понимает в нем.

Сайт prorabka / com

1) Зайдите на сайт наведите в категориях на Системы связи и безопасности (0) внизу видна ссылка allcompany 15 а теперь наведите на Архитектурно-дизайнерские проекты (0) тоже высвечивается allcompany 15 И вот так 5 категорий ссылаются в одно место, я где-то что-то упустил и не могу найти где.

2) Вверху где поиск нужно убрать выбор городов. Чтоб только поиск остался

3) В самом низу блок фото, при навидении на название они ссылаются на ukr-firma.com нужно чтоб ссылались на prorabka

4) По центру каталога где последнии предприятия при наведении на надпись тариф Gold тоже ссылается на ukr-firma нужно правильно сделать.

В принцыпи все от вас требуется найти правильный файл и просто отредактировать его, убрать код или переименовать ссылку вот и вся работа.

Drupal
16 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

CyDe
Deba Egor 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и качественно. Всем рекомендую
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CyDe
Deba Egor 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад