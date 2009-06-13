Подправить код

Легкое задание

В общем надо сделать пару изменений на сайте. Движок друпал, писать тем кто понимает в нем.

Сайт prorabka / com

1) Зайдите на сайт наведите в категориях на Системы связи и безопасности (0) внизу видна ссылка allcompany 15 а теперь наведите на Архитектурно-дизайнерские проекты (0) тоже высвечивается allcompany 15 И вот так 5 категорий ссылаются в одно место, я где-то что-то упустил и не могу найти где.

2) Вверху где поиск нужно убрать выбор городов. Чтоб только поиск остался

3) В самом низу блок фото, при навидении на название они ссылаются на ukr-firma.com нужно чтоб ссылались на prorabka

4) По центру каталога где последнии предприятия при наведении на надпись тариф Gold тоже ссылается на ukr-firma нужно правильно сделать.

В принцыпи все от вас требуется найти правильный файл и просто отредактировать его, убрать код или переименовать ссылку вот и вся работа.