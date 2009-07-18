Приветствую! Необходимо для сайта http://www.dietnitsa.com.ua/ нарисовать логотип и иконку favicon.ico Жду предложений
J2SE, Servlets, JSP, JSTL
PHP, Javascript
SQL
Spring Framework, Hibernate, GWT
Documentum e-Content Server, Webtop, AppBuilder, Workflow Manager, BPM, WDC, DFC
Apache POI
JUnit, Selenium, Fitnesse, Load testing (HP Loadrunner)
Apache Tomcat, Oracle Application Server, Weblogic, Apache http server
AJAX
DB Visual Architect, Visual Paradigm for UML
Mac OS X, Unix, Solaris, Windows
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Привет! Необходим смышленный дизайнер с прямыми руками и уверенными знаниями своего дела. Что требуется - дизайн небольшого интернет - ресурса который будет отвечать всем моим требованиям и пожеланиям. Оставляйте примеры работ - небольшой конкурс на получение ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
14 лет назад
Хороший заказчик. Очень приятный в общении человек. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за заказ!
Ответный отзыв
Валентина - молодец! Благодарю за выполненую работу