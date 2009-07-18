CyDe

Deba Egor CyDe

 
41 годУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

J2SE, Servlets, JSP, JSTL

PHP, Javascript

SQL

Spring Framework, Hibernate, GWT

Documentum e-Content Server, Webtop, AppBuilder, Workflow Manager, BPM, WDC, DFC

Apache POI

JUnit, Selenium, Fitnesse, Load testing (HP Loadrunner)

Apache Tomcat, Oracle Application Server, Weblogic, Apache http server

AJAX

DB Visual Architect, Visual Paradigm for UML

Mac OS X, Unix, Solaris, Windows

PHPJavascriptOracleApacheAjaxUnixSelenium

  • Небольшой проект для дизайнера

    Привет! Необходим смышленный дизайнер с прямыми руками и уверенными знаниями своего дела. Что требуется - дизайн небольшого интернет - ресурса который будет отвечать всем моим требованиям и пожеланиям. Оставляйте примеры работ - небольшой конкурс на получение ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Valu11
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Требуется логотип и ico файл для сайта
Хороший заказчик. Очень приятный в общении человек. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за заказ!
Валентина - молодец! Благодарю за выполненую работу
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