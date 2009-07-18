Привет! Необходим смышленный дизайнер с прямыми руками и уверенными знаниями своего дела. Что требуется - дизайн небольшого интернет - ресурса который будет отвечать всем моим требованиям и пожеланиям. Оставляйте примеры работ - небольшой конкурс на получение ...