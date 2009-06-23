Разработка класса на Java

Необходим класс расширяющий один из визуальных компонентов SWING типа JeditorPane со следующими параметрами:

На входе Страна, Город, Улица, Дом (некоторая информация может отсутствовать), тип отображения, масштаб.

На выходе - графическая карта Яндекса отображаемая в компоненте с центрированием в точке поиска, инструментарий масштабирования встроенный от Яндекса.

Источник API - http://api.yandex.ru/maps/doc/

Если есть вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу. Жду предложения по срокам и стоимости.