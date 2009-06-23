Необходимо портировать java на с++. код - 20 кб. Ваша цена + сроки? (визуальной части НЕТ) оплата через безопасную сделку.
Разработка класса на Java
Необходим класс расширяющий один из визуальных компонентов SWING типа JeditorPane со следующими параметрами:
На входе Страна, Город, Улица, Дом (некоторая информация может отсутствовать), тип отображения, масштаб.
На выходе - графическая карта Яндекса отображаемая в компоненте с центрированием в точке поиска, инструментарий масштабирования встроенный от Яндекса.
Источник API - http://api.yandex.ru/maps/doc/
Если есть вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу. Жду предложения по срокам и стоимости.
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