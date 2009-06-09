Win_контроль присутствия персонала на раб. местах

Нужна программа (Windows XP) для контроля присутствия персонала на рабочих местах.

1. Предпосылки:

есть удаленная торговая точка, не оборудованная системой видеонаблюдения (и часто нет городского телефона, нет выделенного канала в сеть Интернет). Сотрудник, теоретически, может отсутствовать на рабочем месте сколь угодно долго. Необходимо контролировать пребывание персонала на раб. месте.

2. Описание программы:

в случайный момент времени на экране появляется модальное окно с надписью "Введите код". Ниже надписи - поле с кодом (например "3п8и"). Ниже поля с кодом - поле ввода, куда пользователь вводит код. После ввода кода пользователь нажимает на кнопку ОК. Если код не введён в установленный администратором промежуток времени, то окно автоматически закрывается.

3. Изменяемые параметры программы (нужна "админка"):

- итервал времени, по истечении которого окно закрывается автоматически;

- адрес электронной почты для отсылки логов;

- время отсылки логов.

- тип отсылаемых логов (оба типа, только полный, только краткий)

4. Лог программы:

Два типа логов:

а) полный - фиксируется все:

- время включения и отключения компьютера;

- время вывода проверочного окна;

- время ввода кода пользователем;

- разница по времени с момента появления окна до момента введения кода;

- время автоматического закрытия окна без ввода кода (не дождалось).

б) краткий - лог, подготовленный для анализа - только нужные показатели:

- время включения и отключения компьютера;

- время автоматического закрытия окна без ввода кода (не дождалось);

- общее количество пропущенных вводов кода за период (за сутки).

Лог необходимо хранить в недоступном для изменения и просмотра виде. Логи высылаются в максимально сжатом виде (канал доступа в сеть GPRS) на e-mail для анализа.

5. Дополнительные условия: программу необходимо запускать как сервис, желательно скрыть программу из диспетчера задач. Также нужны исходники программы.