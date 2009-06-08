Срок исполнение 1-2 суток. Оплата производится мною после предоставления урезанной версии программы с ограничением на 10 запусков (для проверки функций с моей стороны), после чего с моей стороны оплата, с вашей полнофункциональная ...
Требуется написать программу для прибора на PIC16F
Требуется написать программу для прибора на PIC16F684.
Проектов много и на разных PIC-ах.
Программирование на С.
Для оперативного решения всех вопросов, желательно проживающий в С. Петербурге.
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