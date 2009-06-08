Требуется написать программу для прибора на PIC16F

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт14 заявок309 просмотров

Требуется написать программу для прибора на PIC16F684.

Проектов много и на разных PIC-ах.

Программирование на С.

Для оперативного решения всех вопросов, желательно проживающий в С. Петербурге.

16 лет назад
vasinen
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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