Модификация исходников Tor.

Добрый день.

Имеется свободный проект tor (www.torproject.org). Необходимо подправить исходный код проекта, чтобы приложение tor могло использовать дескрипторы серверов, которые были получены не с серверов директорий, а от контроллера. Почитать спецификацию протокола контроллера можно здесь: https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/control-spec.txt (смотрите команду POSTDESCRIPTOR).

Подробности в аське или в jabber'е. Очень интересуют люди, которые понимают как работают сети и понимают как работает tor (на сайте тора есть вся информация).

ICQ: 539555

Jabber: [email protected]