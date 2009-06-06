Модификация исходников Tor.

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Добрый день.

Имеется свободный проект tor (www.torproject.org). Необходимо подправить исходный код проекта, чтобы приложение tor могло использовать дескрипторы серверов, которые были получены не с серверов директорий, а от контроллера. Почитать спецификацию протокола контроллера можно здесь: https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/spec/control-spec.txt (смотрите команду POSTDESCRIPTOR).

Подробности в аське или в jabber'е. Очень интересуют люди, которые понимают как работают сети и понимают как работает tor (на сайте тора есть вся информация).

ICQ: 539555

Jabber: [email protected]

16 лет назад
fr33m2n
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17 лет в сервисе
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