Программа-таймер для воспроизведения звуков

Создать программу, которая будет в соответствии с календарем и часами Windows воспроизводить MP3 файлы.

Внутри каталога программы создаются папки в соответствии с каждым числом месяца (01 / 02 / 03 … 30 / 31). Затем данные папки наполняются пронумерованными .MP3 файлами (01.mp3 / 02.mp3 / 03.mp3 … 98.mp3 / 99.mp3 /100.mp3), которые программа должна ЦИКЛИЧНО воспроизводить в соответствии с заданным интервалом времени (интервал задается в секундах, пользователем).

С момента завершения очередного MP3 файла, (01.mp3) программа начинает отсчет «паузы» (например 20 секунд) и затем воспроизводит файл (02.mp3), затем (03.mp3) и так по кругу.

В соответствии с календарем Windows программа автоматически определяет папку из которой будут воспроизводиться файлы на текущий момент.

В соответствии с часами Windows программа определяет, когда ей циклично воспроизводить MP3 файлы из папки, а когда остановится (данный интервал времени задается пользователем, например 23:30-5:00, остановка – тишина в эфире).

Программа будет работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки БЕЗ ОСТАНОВКИ, поэтому после её запуска и введения настроек, она должна полностью сворачиваться в трей и работать в фоновом режиме не мешая всем остальным приложениям параллельно запущенным на ПК.

Программа должна начинать воспроизведение очередного звука только в том случае, если за компьютером никто не работает. Если же курсор мышки перемещается по экрану или работает клавиатура, тогда программа ожидает 30 секунд (время задается пользователем) с момента последнего клика/перемещения курсора и только по истечению данного промежутка времени начинает воспроизводить очередной MP3 файл.

Если же во время воспроизведения файла, кто-либо пошевелил курсором/нажал кнопку воспроизведение MP3 файла МОМЕНТАЛЬНО прекращается.

Программа будет использоваться круглосуточно, на ПК под управлением Windows XP.

Оплата по WebMoney.