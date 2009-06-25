Приватный проект для drkot

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка124 просмотра

Модификация существующего скрипта декстопной парсилки с оповещением

16 лет назад
slezka
43 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

drkot
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$30
2 дня
И снова я довольна как вымерший мамонт))
Приятно, когда отношения продолжаются Во всех отношениях ;)

Заявки фрилансеров

drkot
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад