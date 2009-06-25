Нужна очень простенькая складская программа на Delphi. Что то типа этого http://www.kursovik.com/programming/180583.html + несколько дополнений. Если у вас есть уже готовые варианты (с исходниками), предлагайте.
Приватный проект для drkot
Модификация существующего скрипта декстопной парсилки с оповещением
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется: - создать программу на Ajax/javascript Итак, что нужно... Смотрите на megalots.ru - сайт с аукционами. Нужно создать один миниатюрный аукцион с одним лотом. Его суть такая же, ...Закрыт16 лет назад
Нужны небольшие периодические консультации по Microsoft Dynamics CRM 4.0Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно прокомментировать программу на Delphi Алгоритм сжатия LZW. Кодер и декодер. Немного есть комментариев, нужно больше или рассказать что к чему. Алгоритм есть, отчёт по работе тоже Нужно разъяснить что к чему ...Закрыт16 лет назад
- $50
Программа автоматической авторизации.Завершен16 лет назад
Уважаемые фрилансеры Нужна реализация следующей задачи. Исходные данные: - изображение в виде файла Требуется: - выделить и распознать образы ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создать программу расширенной оболочкой для Internet Explorer и, соответственно, включать в себя всю функциональность Internet Explorer как средства просмотра HTML-контента, включая поддержку встроенных в Internet Explorer скриптовых языков (javascript и Visual Basic Script). поддержка ...Закрыт16 лет назад
- $5000
Желательное местонахождение кандидата - Санкт-Петербург. Необходимо разработать программу, которая будет делать снимки с web-камеры с периодичностью 1 кадр в секунду и тут же распознавать отснятые изображения (изображения будут на табличках), записывая их значения в ...Прикладное ПО14 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать программу для конвертации файлов БД в простой текст... файлы (демо-версии) можно... оплата - по договорённости...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется создать программу: калькулятор расстояний, для всех населенных пунктов СНГ.Не просто городов а всех известных населенных пунктов. Программа должна интегрироваться на сайт.c последующей возможностью добавлять страны/города/населенные пункты. Ответы на Ваши ...Закрыт16 лет назад