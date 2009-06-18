Очень простая складская программа на Delphi

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Завершен23 заявки542 просмотра

Нужна очень простенькая складская программа на Delphi.

Что то типа этого http://www.kursovik.com/programming/180583.html

+ несколько дополнений.

Если у вас есть уже готовые варианты (с исходниками), предлагайте.

DelphiHTML
16 лет назад
AlexDT
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dak_brn
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$80
7 дней
Дмитрий профессионально справился с поставленной задачей. Я получил именно то, что хотел и за разумные деньги. Рекомендую.
Хоть программа оказалась не такой уж простой и результат слегка отличается от начального ТЗ, в общем и целом сотрудничество получилось успешным. Все замечания по делу, оплата в полной мере и даже до финального релиза...

Заявки фрилансеров

dak_brn
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад