Нужно прокомментировать программу на Delphi

Алгоритм сжатия LZW. Кодер и декодер.

Немного есть комментариев, нужно больше или рассказать что к чему. Алгоритм есть, отчёт по работе тоже

Нужно разъяснить что к чему именно в программе

Срок - завтра утро 8 утра по Москве