Шаблоны документов в FR

Нужны шаблоны документов, созданых в Фаст-Репорте

-ТТН, кассовые, платежные.....

Все это есть но в Excel, надо в FR4 для подключения в программу.

Предложения отправляйте лучше на мыло, оперативней будет.

Спсб всем.

ps/ Шаблоны для РФ

Друзья, не прошу разработать с нуля, прошу поделиться у кого уже есть пакет шаблонов, делали для себя.

(не бесплатно конечно)