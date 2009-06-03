Требуется .Net (C#) разработчик на непростой проект. Проект состоит из четырёх частей: 1. WinForms. создание/редактирование/удаление данных в MySQL. 2. WinForms. PDF 2 PNG. На вход PDF-файл, на выходе ...
Шаблоны документов в FR
Нужны шаблоны документов, созданых в Фаст-Репорте
-ТТН, кассовые, платежные.....
Все это есть но в Excel, надо в FR4 для подключения в программу.
Предложения отправляйте лучше на мыло, оперативней будет.
Спсб всем.
ps/ Шаблоны для РФ
Друзья, не прошу разработать с нуля, прошу поделиться у кого уже есть пакет шаблонов, делали для себя.
(не бесплатно конечно)
Заявки фрилансеров
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