Шаблоны документов в FR

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Закрыт2 заявки204 просмотра

Нужны шаблоны документов, созданых в Фаст-Репорте

-ТТН, кассовые, платежные.....

Все это есть но в Excel, надо в FR4 для подключения в программу.

Предложения отправляйте лучше на мыло, оперативней будет.

Спсб всем.

ps/ Шаблоны для РФ

Друзья, не прошу разработать с нуля, прошу поделиться у кого уже есть пакет шаблонов, делали для себя.

(не бесплатно конечно)

16 лет назад
FreeLancer2009
Алла Моя 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

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