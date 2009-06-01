Автоматизация расчетов

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок360 просмотров

Уважаемые фрилансеры

Для автоматизации расчетов необходимо реализовать:

1) простую БД - структура указана в ТЗ

2) реализовать интерфейс к БД (самый простой) - наброски в ТЗ

3) автоматизировать выполнение 2 расчетов - описание в ТЗ

ТЗ максимально расширенное, но детали интерфейса возмо менять. Главное чтоб были реализованы все требования

Среда реализации C++ Builder!

ЭТО ДАЖЕ НЕ КУРСОВАЯ - загонять 500$ - просто смешно!

Программа из 4 окон. если задание прочитали, то можно ограничится даже 3 таблицами

ICQ: 239931678

16 лет назад
EASoft
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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