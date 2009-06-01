На Delphi 6 необходимо доработать существующий тулбар для IE (код вышлем по запросу). На данный момент тулбар позволяет получать слово находящееся под курсором мыши. Необходимо: 1. Сейчас в независимости от ...
Автоматизация расчетов
Уважаемые фрилансеры
Для автоматизации расчетов необходимо реализовать:
1) простую БД - структура указана в ТЗ
2) реализовать интерфейс к БД (самый простой) - наброски в ТЗ
3) автоматизировать выполнение 2 расчетов - описание в ТЗ
ТЗ максимально расширенное, но детали интерфейса возмо менять. Главное чтоб были реализованы все требования
Среда реализации C++ Builder!
ЭТО ДАЖЕ НЕ КУРСОВАЯ - загонять 500$ - просто смешно!
Программа из 4 окон. если задание прочитали, то можно ограничится даже 3 таблицами
ICQ: 239931678
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