Нужна система учета заказов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт40 заявок545 просмотров

Задача- автоматизация учета заказов.

учитываемые параметры -

номер зааза

ФИО, телефон заказчика, адрес,

предмет заказа два поля - заполняються произвольно (принят запрос и обработан запрос)

Оплата- предоплата, долг, отсутствие оплаты

Статус заказа- прринят запрос, обработан запрос, сообщено заказчику, заказано, пришло на

склад, выдано.

дата принятия заказа

дата размещения заказа у поставщика

Поставщик заказа

стоимость заказа три поля- стоимость входящая\транспорт\стоимость отпускная

Внесенная предоплата

Нужна возможность выборки по :

номеру,Заказчику,статусу оплаты,статусу заказа,поставщику.

поставщик- заполняется из справочника.

печать бланка заказа для заказчика- дата, номер, сумма оплаты, предмет заказа.

экспорт в эксел

16 лет назад
AnthonyStealth
Антон 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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