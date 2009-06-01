Требуется запрограммировать алгоритм aqua-эффекта для 32-битных изображений (png, bmp) на Delphi 5. Подробности в архиве. http://www.icon-files.com/downloads/tmp/src.zip
Нужна система учета заказов
Задача- автоматизация учета заказов.
учитываемые параметры -
номер зааза
ФИО, телефон заказчика, адрес,
предмет заказа два поля - заполняються произвольно (принят запрос и обработан запрос)
Оплата- предоплата, долг, отсутствие оплаты
Статус заказа- прринят запрос, обработан запрос, сообщено заказчику, заказано, пришло на
склад, выдано.
дата принятия заказа
дата размещения заказа у поставщика
Поставщик заказа
стоимость заказа три поля- стоимость входящая\транспорт\стоимость отпускная
Внесенная предоплата
Нужна возможность выборки по :
номеру,Заказчику,статусу оплаты,статусу заказа,поставщику.
поставщик- заполняется из справочника.
печать бланка заказа для заказчика- дата, номер, сумма оплаты, предмет заказа.
экспорт в эксел
Заявки фрилансеров
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