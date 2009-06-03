Адаптировать NSIS инсталлер под язык пользователя

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки187 просмотров

Имеется несложный NSIS installer для установки Windows программы. Нужно адаптировать его под язык пользователя. Чтобы определял язык системы и давал интерфейс установки именно на нём (с возможностью сменить).

Внимание - работа для человека, кто разбирается в NSIS и уже делал подобное.

Если сможете КАЧЕСТВЕННО сделать - укажите вашу сумму и срок выполнения. Спасибо!

16 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Trodar
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
16 лет назад
$10
1 день
Евгений хорошо справился с заданием. Разобрался и написал пример локализованного инсталлятора. Продемонстрировал работу на нескольких языках. Спасибо!
Оплата произведена своевременно, несмотря на то, что исходный код был полностью у него. Рад был сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Trodar
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
16 лет назад

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