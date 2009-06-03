Нужен консольный клиент-серверный чат на плюсах, с поддержкой до 10 (включительно) клиентов и методом сжатия данных Шеннона-Фано, с запросом имени(ника) при входе, возможностью просмотра кто находится в сети и выбора собеседника.возможно с 2мя статусами пользователей ...
Адаптировать NSIS инсталлер под язык пользователя
Имеется несложный NSIS installer для установки Windows программы. Нужно адаптировать его под язык пользователя. Чтобы определял язык системы и давал интерфейс установки именно на нём (с возможностью сменить).
Внимание - работа для человека, кто разбирается в NSIS и уже делал подобное.
Если сможете КАЧЕСТВЕННО сделать - укажите вашу сумму и срок выполнения. Спасибо!
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