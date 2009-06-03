Адаптировать NSIS инсталлер под язык пользователя

Имеется несложный NSIS installer для установки Windows программы. Нужно адаптировать его под язык пользователя. Чтобы определял язык системы и давал интерфейс установки именно на нём (с возможностью сменить).

Внимание - работа для человека, кто разбирается в NSIS и уже делал подобное.

Если сможете КАЧЕСТВЕННО сделать - укажите вашу сумму и срок выполнения. Спасибо!